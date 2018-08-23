Военные самолеты РФ приземлились на автотрассу

Пилоты на отлично справились со сложнейшим заданием

Вооруженные силы России впервые в истории отработали посадку военно-транспортного самолета на шоссе. Огромный Ан-26 аккуратно приземлился на дорогу под Хабаровском. Об этом журналистам сообщил начальник штаба материально-технического обеспечения ВС РФ генерал Алексей Кузьменков.



Посадка Ан-26, а также четырех штурмовиков Су-25СМ состоялась сегодня, 23 августа, на трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре. Элемент отрабатывался в рамках специальных учений штаба материально-технического обеспечения, которые проходят в Восточном военном округе с 20 по 25 августа.

"В действительности данный элемент посадки на автодорогу очень сложен и в современной истории России еще не выполнялся. Это говорит о профессионализме летчиков", – приводит слова Кузьменкова RT.

Пилоты отточили свое мастерство в ходе участия в военной операции в Сирии. Ранее в Минобороны РФ приводили статистику, согласно которой за время операции в ближневосточной республике боевой опыт получили 91% экипажей армейской и 60% стратегической авиации.

Сразу после посадки аэродромно-инженерные службы, развернутые прямо на обочине автодороги, приступили к обслуживанию самолетов: специальным шлангом остудили тормоза, которые были настолько горячими, что вода чуть ли не закипала, передает сайт телеканала "Звезда".

При этом военные имитировали ситуацию реальных боевых действий. От налета вражеской авиации небо стерегли зенитно-ракетные комплексы, с воздуха севшие на дорогу самолеты прикрывали ударные вертолеты. Наземные службы тем временем заправляли штурмовики и транспортник.

"Инженерно-аэродромные подразделения нашего округа этому обучены, мы этими вопросами занимаемся. Потому что динамичность современных условий боевых действий подсказывает необходимость развития именно такой дорожной аэродромной сети", – рассказал замначальника МТО 11-й армии ВВС ПВО полковник Владислав Токарев.