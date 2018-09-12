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Задолго до Скрипалей: как советских военных травили "Новичком"

Фото: pixabay.com
Лейтенант умудрился выжить

Испытания варианта нервно-паралитического вещества "Новичок", который сейчас на слуху у каждого из-за дела Скрипалей, в 1980-е гг. проводили на одном из советских военнослужащих. Подопытным оказался 23-летний лейтенант Владимир Петренко.

Как пишет издание "Проект", ссылаясь на слова бывшего военного, на секретном объекте в Шишанах в Саратовской области ему обвязали голову специальной защитной маской так, чтобы она закрывала все, кроме носа и рта. Затем молодой лейтенант просунул лицо в окно прозрачной камеры и начал дышать по команде.

После пуска отравляющего вещества Петренко сразу же сперло дыхание, а затем "как будто разом выкачали воздух из легких". Но подопытному сказали:" Все нормально, Володя, дыши глубже". Эксперимент продолжался полминуты.

Сообщается, что Петренко ввели допороговую зону, чтобы тот не скончался. Однако проблемы со здоровьем у него все равно возникли.

Фото: GLOBAL LOOK pressВ 1990-е гг. Петренко подал иск в суд о компенсации вреда здоровью. Верховный Суд на закрытом заседании эксперимент подтвердил, однако вынес решение, что здоровью он вред не нанес, а заболевания подопытный приобрел еще до эксперимента.

"Из показаний Петренко следует, что эксперимент ставился еще как минимум над 40 военными", – цитирует Ura.Ru издание "Проект".

Возможность использования "Новичка" подтвердили ученые, основываясь на реакциях после отравления на нервную систему. Однако с уверенностью об этом говорить нельзя. Ранее эксперты, комментируя дело отравления Скрипалей, заявляли, что даже ничтожная доля такого мощного отравляющего вещества, как "Новичок", приведет к неминуемой гибели зараженного.

Александр ИЛЬИН
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