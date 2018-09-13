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Рота "Терминаторов" обрушилась на полигон "Цугол"

Фото: kremlin.ru
Для "генерального сражения" военные припасли все лучшее

Грандиозные военные маневры "Восток-2018" достигли "точки кипения". На полигоне "Цугол" состоялось "генеральное сражение", понаблюдать за которым прибыли и президент Владимир Путин, и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

В бурятской степи друг другу противостояли две армии Центрального военного округа (ЦВО) и три объединения Восточного военного округа (ВВО) вместе с китайскими и монгольскими подразделениями. Своеобразная битва Запада и Востока.

Роль агрессора отдали ЦВО. По легенде гости нанесли массированный ракетно-авиационный удар, разрушили переправы через реку Онон. А затем высадили тактический военный десант и захватили поселок Цугол, окопавшись на высотах, после чего в бой выступили подразделения ВВО вместе с военными Китая и Монголии, которые выезжали на бронемашинах из люков российских военно-транспортных самолетов.

Впервые за многие годы военные применили технику "огненного вала", когда по позициям противника стреляют более 100 орудий – масштабы позволяли. На каждые 100 м фронта в итоге падало по 6 снарядов.

По данным артиллеристов, которые приводит канал "Россия-24", в четверг "отстреляли" более 2 тыс. 500 снарядов калибром 152 миллиметра.

Фото: kremlin.ru"Сражение" при Цуголе стало в своем роде кульминацией учений, на котором войска продемонстрировали сразу все новое и лучшее. Например, была задействована рота боевых машин поддержки танков "Терминатор", у которых был очень долгий и тернистый путь в войска. Но теперь, на Цуголе, они действовали совместно с танками, уничтожая реальными снарядами и ракетами бронеобъекты, которых, к слову, было установлено порядка 212. Всего мишеней на полигоне "Цугол" возвели более 2 тыс. 800, из них 1 тыс. 200 тяжелых. Бронеобъекты и мишени специально сделали максимально приближенными к реальным танкам, БМП и БТР.

Под Цуголом военные, как и обещали, задействовали роботов-саперов "Уран-6", которые сделали целые проходы в минных полях. А "Уран-9", вооруженные автоматическими пушками 2А72 и ПТУРами, успешно прикрывали действия мотострелков, что было абсолютным новшеством на учениях.

Фото: kremlin.ruБывший командующий группировкой РФ в Сирии генерал-полковник Александр Журавлев, который по завершении основного этапа маневров принимал полевой строй парада, отметил, что на маневрах активно использовался сирийский опыт. В частности, захват выгодных рубежей силами десанта и проведение разведки.

Александр ИЛЬИН
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