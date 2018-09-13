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Беспилотник США шпионит в небе Донбасса

Фото: flickr.com/Robert Sullivan
БПЛА безнаказанно собирает данные на линии разграничения

Пентагон продолжает активно собирать разведданные в Донбассе и на юге России. Вдоль линии фронта в очередной раз замечен стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk, который благодаря внушительному радиусу действия и потолку в 18 тыс. м может по сути безнаказанно передавать "картинку" американцам в онлайн-режиме. Аналогичные полеты проводятся в Калининградской области, где США больше всего интересуют российские "Искандеры".

Кроме того, как сообщает Telegram-канал Daily War, еще один американский разведчик приблизился к российским границам на юге. Речь идет о самолете радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V, который ведет мониторинг Крымского полуострова, а также вдоль всего черноморского побережья России.

Александр ИЛЬИН
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