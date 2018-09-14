Минобороны раскрыло характеристики секретной "зенитки"
Может стрелять по воздушным целям на скорости 25-30 км/ч, легко "трансформируется" в "Терминатор" для стрельбы по наземным целям и работает в любое время суток и любую погоду.
Минобороны РФ поделилось характеристиками одной из изюминок форума "Армия-2018" ЗРК "Сосна". По данным главного конструктора новинки Владимира Уклеева, в ходе пройденных испытаний машина использовалась в любых формах боевых действий, в том числе на марше.
ЗРК эффективно работает не только в темное время суток и сложных метеоусловиях, что уже стало почти нормой, но и при наличии искусственных помех, когда противник применяет средства РЭБ.
"Сосна" может стрелять по наземным целям. На госиспытаниях машина поражала легкобронированные цели.
О вооружении сообщалось и ранее. Двенадцать зенитных управляемых ракет "Сосна-Р", согласно заявленным характеристикам, могут поражать цели, летящие со скоростью до 300 м/с на высотах до 5 км, крылатые ракеты на скорости 250 м/c и вертолеты – до 100 м/cекунду. Также военные рассчитывают, что комплекс будет хорошо справляться с беспилотниками, которые стали настоящей "чумой XXI века".
"Сосна" создавалась на замену тяжелой ЗРК "Стрела-10, принятой на вооружение еще в 1976 году. Конструкторы поставили задачу построить машину легче, современнее и эффективнее. Ключевым решением была разработка оптико-электронной системы управления с лазерным наведением. Она позволила достигнуть высокой точности, несмотря на помехи, плохую погоду и плохую видимость.
Боевой модуль решили установить на проверенный модернизированный модуль МТ-ЛБ. Пока машина продолжает испытания и когда пополнит войска, пока не сообщается.
От доллара откажутся в три счета
Использование американской валюты создает риски для российской экономики
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
- Порошенко собрался в Ялту
- "Нафтогаз" выбил деньги из "Газпрома"
- Изоляция Украины от России отменяется
НЛО
Выбор читателей
- Крымский мост прогнулся
- Рядом с перевалом Дятлова взорвали ядерную бомбу
- Скрипаль подала тайный знак о помощи
- НАТО сделала России военное предупреждение
- Названа причина смерти Говорухина
- Открытие ЧМ-2018 вызвало скандал
- Крымский мост штормит
- Вид Юлии Скрипаль после отравления шокировал весь мир
- Врач предрек Волочковой скорый конец
- Это он Терезе Мэй: Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
- Путин рассказал о смерти Скрипалей
- За треснутым Крымским мостом следят из космоса
- Раскрыта тайна резкой перемены в Ротару
- Юлию Скрипаль убирают
- В Волгограде перед стартом ЧМ произошло страшное ЧП
- В театре Джигарханяна новый скандал
- В Европе грубо ошиблись насчет "Южного потока"
- Рубль пал
- Крымский мост заглох
- Джигарханян получил нож в спину
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина