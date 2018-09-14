Минобороны раскрыло характеристики секретной "зенитки"

ЗРК "Сосна" легко превращается в танк

Может стрелять по воздушным целям на скорости 25-30 км/ч, легко "трансформируется" в "Терминатор" для стрельбы по наземным целям и работает в любое время суток и любую погоду.

Минобороны РФ поделилось характеристиками одной из изюминок форума "Армия-2018" ЗРК "Сосна". По данным главного конструктора новинки Владимира Уклеева, в ходе пройденных испытаний машина использовалась в любых формах боевых действий, в том числе на марше.

ЗРК эффективно работает не только в темное время суток и сложных метеоусловиях, что уже стало почти нормой, но и при наличии искусственных помех, когда противник применяет средства РЭБ.

"Сосна" может стрелять по наземным целям. На госиспытаниях машина поражала легкобронированные цели.

О вооружении сообщалось и ранее. Двенадцать зенитных управляемых ракет "Сосна-Р", согласно заявленным характеристикам, могут поражать цели, летящие со скоростью до 300 м/с на высотах до 5 км, крылатые ракеты на скорости 250 м/c и вертолеты – до 100 м/cекунду. Также военные рассчитывают, что комплекс будет хорошо справляться с беспилотниками, которые стали настоящей "чумой XXI века".

"Сосна" создавалась на замену тяжелой ЗРК "Стрела-10, принятой на вооружение еще в 1976 году. Конструкторы поставили задачу построить машину легче, современнее и эффективнее. Ключевым решением была разработка оптико-электронной системы управления с лазерным наведением. Она позволила достигнуть высокой точности, несмотря на помехи, плохую погоду и плохую видимость.



Боевой модуль решили установить на проверенный модернизированный модуль МТ-ЛБ. Пока машина продолжает испытания и когда пополнит войска, пока не сообщается.