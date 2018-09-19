Ракетчики дадут залп по лагерю боевиков

Ракетные комплексы "Искандер-М" перебросили с Урала в Киргизию. В Республике 24 сентября стартуют антитеррористические учения стран СНГ "Иссык-Куль-Антитеррор-2018", в ходе которых мотострелки нейтрализуют группу боевиков при поддержке мощнейшего на данный момент ОТРК в мире.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа, расчеты "Искандеров" совершат боевой пуск по базовому лагерю "террористов" на горном полигоне "Эдельвейс". Это будет первый случай участия новых российских ОТРК в учениях на территории Киргизии. В прошлом году "Искандер-М" опробовали в Таджикистане, где ракета поразила цель на расстоянии 130 км, отклонившись на расстояние не более 10 метров.

Россия организует учения в странах СНГ регулярно, в том числе с партнерами по ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).