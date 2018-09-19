Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россия перебросила "Искандеры" в Киргизию

Фото: wikipedia.org
Ракетчики дадут залп по лагерю боевиков

Ракетные комплексы "Искандер-М" перебросили с Урала в Киргизию. В Республике 24 сентября стартуют антитеррористические учения стран СНГ "Иссык-Куль-Антитеррор-2018", в ходе которых мотострелки нейтрализуют группу боевиков при поддержке мощнейшего на данный момент ОТРК в мире.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа, расчеты "Искандеров" совершат боевой пуск по базовому лагерю "террористов" на горном полигоне "Эдельвейс". Это будет первый случай участия новых российских ОТРК в учениях на территории Киргизии. В прошлом году "Искандер-М" опробовали в Таджикистане, где ракета поразила цель на расстоянии 130 км, отклонившись на расстояние не более 10 метров.

Россия организует учения в странах СНГ регулярно, в том числе с партнерами по ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Россию обвинили в новом отравлении в Солсбери

Пострадавшая уверена, что ей подсыпали крысиный яд якобы по личному указанию Путина

Трамп отреагировал на сбитый Ил-20 в Сирии

Политик обвинил в случившемся войска Асада

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей