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"Абрамс" покалечил американских военных

Фото: flickr.com/Mark Holloway
ЧП на учениях привело к тяжелым ранениям

Загадочный несчастный случай произошел во время учений НАТО в Словакии, в которых были задействованы основные танки ВС США "Абрамс".

Как сообщает "Словацкое радио" со ссылкой на Минобороны страны, авария танка привела к серьезным травмам военнослужащих США.

"Два американских солдата получили тяжелые ранения, один – средней степени тяжести" – цитирует радиостанцию "Федеральное агентство новостей".

Сообщается, что среди пострадавших есть женщина. Раненых уже доставили с полигона "Лест" в местные больницы. Больше никаких подробностей не открывается. Учения Slovak Shield 2018 крупнейшие в Словакии в этом году, оно объединяет военных США и стран так называемой Вишеградской группы – Словакии, Чехии, Венгрии и Польши.

Александр ИЛЬИН
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