Самолет все-таки будет летать над Вашингтоном

После блокировки допуска Ту-214 к наблюдательным полетам впервые с 1992 года американцы все-таки решили сертифицировать российский самолет.

О своем решении американская сторона сообщила Консультативной комиссии Договора по открытому небу в среду, – сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на дипломатический источник в Москве.

США заблокировали полеты 12 сентября на фоне резко ухудшившихся отношений между двумя странами и кризиса в Сирии. Со 2 по 11 сентября Россия провела мероприятия по международному освидетельствованию нового типа самолета Ту-214 ОН с цифровой камерой российского производства OSDCAM4060. 22 страны из 23 подписали протокол приемки самолета, кроме США.

Руководитель американской делегации, нарушая требования Договора об открытом небе, без объяснений просто отказался подписывать документ, руководствуясь распоряжениями из Вашингтона.

Комментируя произошедшее, начальник национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков заявил, что США в очередной раз показали, что ставят по главу угла политические вопросы, а не соответствие самолета требованиям. По его словам, американский истеблишмент не может смириться с тем, что Россия, оснастив Ту-214ОН цифровым оборудованием, на 5-7 лет опередила США.

На самолете установлено три цифровых фотоаппарата и инфракрасная аппаратура, способная обеспечить всепогодность контроля при полетах на малых высотах.



Согласно Договору об открытом небе, страны совершают полеты над территориями других государств с целью контроля за вооружениями. Каждый полет согласовывается. Можно предположить, что США поначалу с недоверием отнеслись к новому оборудованию российского самолета, опасаясь, что он будет выполнять разведывательные функции.







