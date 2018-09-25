Семьям поможет Минобороны

Российских военных, погибших при крушении Ил-20 в Сирии, представили к орденам Мужества, а их семьям Минобороны окажет необходимую поддержку и помощь.

Как говорится в официальном сообщении военного ведомства, 15 военнослужащих будут награждены посмертно за самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач в Сирийской Арабской Республике.

Самолет был сбит 17 сентября дружественным огнем сирийского ЗРК С-200. По версии Минобороны РФ, трагедию спровоцировали израильские истребители F-16, которые выполняли боевую задачу в этом квадрате. Однако Тель-Авив свою вину отрицает и утверждает, что в момент пуска ракеты истребители уже были на территории Израиля.