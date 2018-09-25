Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Экипаж сбитого Ил-20 посмертно наградили

Фото: ТАСС
Семьям поможет Минобороны

Российских военных, погибших при крушении Ил-20 в Сирии, представили к орденам Мужества, а их семьям Минобороны окажет необходимую поддержку и помощь.

Как говорится в официальном сообщении военного ведомства, 15 военнослужащих будут награждены посмертно за самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач в Сирийской Арабской Республике.

Самолет был сбит 17 сентября дружественным огнем сирийского ЗРК С-200. По версии Минобороны РФ, трагедию спровоцировали израильские истребители F-16, которые выполняли боевую задачу в этом квадрате. Однако Тель-Авив свою вину отрицает и утверждает, что в момент пуска ракеты истребители уже были на территории Израиля.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Пламя и ужас: в Тоскане произошла катастрофа

В популярном у россиян итальянском регионе бушует огонь

Не продержатся и минуты: американцы признали поражение Украины на Азове

Нападение на Россию станет фатальным для ВМС Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей