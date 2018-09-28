Су-34 отрепетировали удар из стратосферы

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Российские истребители-бомбардировщики Су-34, или "утята", как их называют за определенное сходство с птицами летчики, совершили полет в стратосферу.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа, учения проходили в Хабаровском крае. Пилоты не только поднялись на большую высоту в сверхзвуковом режиме, но и отработали элементы высшего пилотажа и воздушного боя.
На какую высоту поднимались Су-34, не уточняется, однако практический потолок у этих истребителей-бомбардировщиков 17 тыс. м, а стратосфера начинается выше 11 тысяч. Самым высотным самолетом в ВКС РФ остается МиГ-31 с потолком более 21 тыс. метров.
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