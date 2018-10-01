России будет трудно догнать британцев

ВМС Великобритании опубликовали видео, на котором палубные истребители укороченного взлета и вертикальной посадки F-35B первый раз касаются палубы авианосца "Королева Елизавета". С этого момента, по мнению авторов американского издания Defense News, британцы вернулись в "элитный клуб" государств, которые обладают авианосным флотом. При этом нужно учитывать, что "Королева Елизавета" – современный корабль, "напичканный" новейшими технологиями.

Пока такой авианосец один. Но уже в 2020 году Великобритания планирует ввести в строй уже второй. К этому времени Россия так и не построит корабль на замену единственному "Адмиралу Кузнецову" – "Шторм" так и не включили в госпрограмму перевооружения. А Китай продолжит оперировать двумя аналогичными авианесущими крейсерами советской разработки.

Большинство военных экспертов уверены, что будущее как раз за электромагнитными катапультами и самолетами укороченного взлета и вертикальной посадки, а это означает, что России и Китаю придется строить новые корабли с нуля, как и разрабатывать специально для них истребители. И если стремительно развивающийся Пекин, скорее всего, на это деньги найдет, ослабленная санкциями Россия может и не потянуть такие глобальные проекты. По данным СМИ, раньше конца 2020-х годов строительство нового российского авианосца не начнется. Это означает, что Великобритания к этому времени будет иметь существенный перевес по авианосцам перед Россией.

На видео посадку на "Королеву Елизавету" осуществляет командир эскадрильи британских ВВС Энди Эджел. Ролик снимался во время дежурства корабля вдоль Восточного побережья Соединенных Штатов. F-35B легко взлетает с трамплина, а затем, уже после полета мягко садится на палубу. Пока у британцев только 16 из заказанных у США F-35B, но в будущем их будет минимум 138.





