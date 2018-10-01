Пехота перешла под защиту боевых роботов

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Специально ко Дню Сухопутных войск Минобороны опубликовало видеоролик. В нем мотострелки бодро наступают при поддержке не только БТР, но и боевых роботов "Нерехта", которые "расчищают" дорогу пулеметом. Кроме того, показаны действия целого подразделения боевых роботов "Уран-9", вооруженных, в частности, противотанковыми ракетами. Машины ведут огонь как на ходу, так и из укрытия.
Как сообщает ведомство, в ролике показан процесс подготовки будущих офицеров-мотострелков в Московском высшем общевойсковом командном училище, а также кадры с недавних учений. А это означает, что боевые роботы уже включаются в тактические схемы и будут применяться в случае возникновения военных конфликтов.
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