Мощнейшие РСЗО берут на прицел корабли

Россия перебросила на Крымский полуостров и в Калининградскую область одни из мощнейших реактивных систем залпового огня "Ураган".

Дальнобойные РСЗО, в том числе модернизированные "Ураган-1М", будут защищать береговую линию вместе с ракетными комплексами "Бастион". Кроме того, системы калибром 220 мм при необходимости поддержат огнем действия морской пехоты.

Как пишет газета "Известия" со ссылкой источник в Минобороны, балтийские артиллеристы уже получили первые комплексы и даже провели первые стрельбы. В перспективе все машины планируется заменить на "Ураган-1М" с дальностью до 70 километров. Обычные РСЗО этого типа бьют максимум на 35 километров.

Есть у модернизированных комплексов еще одно преимущество – пакетное заряжание установок с помощью транспортно-пусковых контейнеров, что существенно повышает скорострельность. Для "Урагана-1М" разработаны и управляемые ракеты, и, что интересно, из комплекса можно будет стрелять боеприпасами от "Града", то есть получается такая универсальная система. РСЗО оборудована автоматизированной системой управления и отвечает всем современным требованиям. Но пока массово поступать в войска машина еще не начала.