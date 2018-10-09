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Россия готовит в Ливии сирийский сценарий

Фото: GLOBAL LOOK press/MOD Russia
Британские спецслужбы разглядели русский спецназ в Африке

С такой неожиданной версией выступила британская газета The Sun. По данным источника издания, Москва собирается отправить войска и ракеты в Ливию, чтобы "взять под контроль" крупнейший незаконный иммиграционный маршрут в страны Европейского союза. Якобы об этом премьеру Терезе Мэй сообщили британские спецслужбы.

The Sun утверждает, что десятки российских сотрудников ГРУ и спецназовцев уже находятся в Ливии и тренируют местных бойцов. Более того, в городах Тубрук и Бенгази русские "оперируют двумя военными базами" под прикрытием частной военной компании "Вагнер". Увидели британцы в Ливии и российские корабли с "Калибрами", и, конечно, С-300 на побережье.

Москва якобы сделала ставку на самого могущественного в раздираемой гражданской войной стране генерала Халифу Хафтара и теперь поддерживает его войска, поставляя вооружения.

Фото: wikipedia.orgЗачем России понадобилось контролировать иммиграционный поток из Ливии в Европу, издание внятно так и не объяснило, намекнув лишь, что таким образом Москва будет пытаться дестабилизировать Европу и "угрожать демократии". А также контролировать береговую зону и чуть ли не "угрожать" Гибралтару.

Все это довольно странно читать, учитывая, что Средиземное море, по сути, контролирует 6-й флот США, который, разумеется, разглядел бы военные корабли ВМФ РФ у побережья Ливии и тем более С-300. Судя по всему, британские СМИ решили слегка "поспекулировать" на фоне всеобщей истерии против "окутывающей весь мир сетью гэрэушников" России.

Александр ИЛЬИН
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