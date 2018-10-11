Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Сирены воздушной тревоги подняли Израиль

Фото: Zuma\TASS
Из сектора Газы ждут ракеты

Сирены воздушной тревоги заработали на юге Израиля. А именно в приграничных районах с сектором Газа – региональных советах Шаар ха-Негев и Сдот-Негев, уточняет ТАСС со ссылкой на военные коммюнике.

Со стороны сектора Газа в Израиль периодически прилетают ракеты. Так, в ночь на 8 августа того года было выпущено около 150 штук. ВВС Израиля в ответ разбомбили около сотни объектов ХАМАС. А недавно из сектора Газа запускали горящие шары, которые спровоцировали сильные пожары в Израиле.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Космонавты с упавшего "Союза" родились в рубашках

Им крупно повезло, что остались живы

Вашингтон шантажирует Киев антироссийскими санкциями

Верховная рада оказалась под каблуком заокеанского куратора

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей