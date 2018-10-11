Сирены воздушной тревоги подняли Израиль

Из сектора Газы ждут ракеты

Сирены воздушной тревоги заработали на юге Израиля. А именно в приграничных районах с сектором Газа – региональных советах Шаар ха-Негев и Сдот-Негев, уточняет ТАСС со ссылкой на военные коммюнике.



Со стороны сектора Газа в Израиль периодически прилетают ракеты. Так, в ночь на 8 августа того года было выпущено около 150 штук. ВВС Израиля в ответ разбомбили около сотни объектов ХАМАС. А недавно из сектора Газа запускали горящие шары, которые спровоцировали сильные пожары в Израиле.