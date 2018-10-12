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​​Российские саперы объявили охоту на бомбы США

Фото: GLOBAL LOOK press
Москва "нащупывает почву" в Лаосе

Российские саперы начали работу во Лаосской Народно-демократической республике, куда прибыли для разминирования американских авиабомб. Боеприпасы тысячами падали на территорию этой страны в 60-70-е годы.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, военные уже провели рекогносцировку вместе с лаосскими коллегами в районе выполнения задач. Известно, что работать саперы будут вблизи Лак Сао в 350 км от Вьетнама, а фронт работ охватывает 100 гектаров лесистой местности, которые и предстоит "перелопатить".

По данным ведомства, саперам предстоит иметь дело с не разорвавшимися авиабомбами и минами, которые сейчас находятся под землей на глубине от 40 см до 2,5 метров.

Во время войны на Лаос было сброшено 250-260 млн авиабомб, потому что через страну проходила знаменитая "тропа Хо Ши Мина", по которой Северный Вьетнам перебрасывал войска на юг. Как писала The New York Times, на каждого лаосца в период с 1964 по 1973 год была сброшена почти тонна бомб.

Стоит отметить, что это первая командировка российских саперов в Лаос, что в принципе, можно трактовать как достаточно важное событие в развитии военно-технического сотрудничества двух стран.

На данный момент Лаосская Народно-Демократическая республика поддерживает отношения с большинством влиятельных стран, но все же придерживается антизападного курса, ориентируясь на Вьетнам, Китай и Тайланд. С США у Лаоса нормализовались торговые отношения только в 2004 году, в 2013-м страну приняли во Всемирную торговую организацию.

Фото: GLOBAL LOOK pressВ какой-то степени поездку российских саперов можно назвать прощупыванием почвы в Лаосе и налаживанием связей, тем более что сейчас в этом регионе активно действуют США. Кроме того, пятимесячная командировка, безусловно, станет полезной тренировкой для военных РФ, которые применяют самые современные средства поиска бомб и мин. Аналогичные поездки российские саперы регулярно совершают в Сирию.


Александр ИЛЬИН
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