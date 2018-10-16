Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Российские горные стрелки едут в Пакистан

Фото: mil.ru
Поучиться у местных коллег есть чему

Горные стрелки Карачаево-Черкесии в конце недели отправляются на учения в Пакистан, где будут тренироваться почти две недели с местными коллегами. Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Южного военного округа Вадима Астафьева, третьи учения "Дружба-2018" пройдут на базе Национального контртеррористического центра Пабби в Пакистане рядом с Пешаваром

По данным ведомства, военные будут действовать на высоте порядка 1,4 тыс. м над уровнем моря, что для российских горных стрелков привычное дело. По легенде стрелкам предстоит уничтожить условных боевиков, которые скрываются в горах.

Стоит отметить, что у пакистанских военных большой опыт в противостоянии терроризму, который достиг в этой стране ужасающего размаха. На территории исламского государства действует множество террористических ячеек, в том числе присягнувших "Аль-Каиде" и "Талибану". С 2003 г. в Пакистане от рук террористов погибло более 40 тысяч человек. Нападения боевиков на пакистанских военнослужащих происходят постоянно. Так, 2 октября террористы подорвали военный конвой на юго-западе страны, погибли трое военных. А сегодня уже на иранско-пакистанской границе боевики похитили 14 иранских пограничников.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

России предсказали мировое господство

Лондон пугает партнеров ростом влияния нашей страны

"Отравитель" Скрипалей был официантом

В Петрове признали своего коллеги по службе в ресторане

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей