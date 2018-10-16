Российские горные стрелки едут в Пакистан

Поучиться у местных коллег есть чему

Горные стрелки Карачаево-Черкесии в конце недели отправляются на учения в Пакистан, где будут тренироваться почти две недели с местными коллегами. Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Южного военного округа Вадима Астафьева, третьи учения "Дружба-2018" пройдут на базе Национального контртеррористического центра Пабби в Пакистане рядом с Пешаваром

По данным ведомства, военные будут действовать на высоте порядка 1,4 тыс. м над уровнем моря, что для российских горных стрелков привычное дело. По легенде стрелкам предстоит уничтожить условных боевиков, которые скрываются в горах.

Стоит отметить, что у пакистанских военных большой опыт в противостоянии терроризму, который достиг в этой стране ужасающего размаха. На территории исламского государства действует множество террористических ячеек, в том числе присягнувших "Аль-Каиде" и "Талибану". С 2003 г. в Пакистане от рук террористов погибло более 40 тысяч человек. Нападения боевиков на пакистанских военнослужащих происходят постоянно. Так, 2 октября террористы подорвали военный конвой на юго-западе страны, погибли трое военных. А сегодня уже на иранско-пакистанской границе боевики похитили 14 иранских пограничников.