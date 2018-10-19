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Пилоты разбившегося на Кубани самолета погибли

Фото: Булдаков Олег/Фотохроника ТАСС
Найденный парашют оказался пустым

Шансов на то, что членов экипажа учебно-тренировочного самолета Л-39 "Альбатрос" удастся найти живыми, практически не осталось. Об этом сообщили в комиссии Министерства обороны РФ по расследованию происшествия.

"Официального подтверждения о гибели пилотов пока нет, летчики или их тела еще не найдены, но чудес не бывает. Место падения самолета установлено точно, там найдены обломки машины и один парашют, на котором катапультировался один из пилотов. Парашют оказался пустым, летчика в нем не было", – приводит ТАСС слова источника, близкого к комиссии, работающего на месте крушения.

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С момента гибели воздушного судна прошло уже довольного много времени, и так долго на плаву пилоты находиться бы не могли. Скорее всего они разбились при падении самолета, и их тела утонули.

В оборонном ведомстве также сообщили, что поисковая операция выделенными силами и средствами Минобороны России продолжается. Людей и фрагменты самолета ищут в районе Должанской косы в акватории Азовского моря.

В поисках задействованы четыре вертолета, два судна обеспечения и более 220 человек личного состава. Также в поисковой операции принимают участие два катера МЧС России и четыре катера пограничной службы ФСБ России. Обследуются море и береговая линия.

Экипажи проходящих в Азовском море судов предупреждены, что в море находятся оба летчика, находившихся на борту самолета. Их призвали наблюдать за поверхностью воды и доложить в случае обнаружения пилотов, передает РБК.

Вчера днем Л-39 взлетел с аэродрома в Ейске, где находится Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации Военно-морского флота России. Он выполнял плановый учебно-тренировочный полет. Около 17:00 мск самолет упал примерно в 1,5 км от берега. Изначально сообщалось, что пилоты успели катапультироваться.

По предварительным сведениям, причиной крушения могла стать техническая неисправность. Самолет выполнял полет без боекомплекта.

Андрей ФИЛАТОВ
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