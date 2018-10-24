США снова ударили по Дейр-эз-Зору

Есть погибшие

Коалиция во главе с США нанесла ракетно-бомбовый удар по сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщает агенство SANA, бомбардировкам подверглась деревня Суса. Есть погибшие среди мирных жителей, кроме того, серьезно пострадали дома.

Ранее ВВС коалиции нанесли удар по одной из мечетей, в результате чего погибли десятки людей. Позже в командовании США заявили, что в здании скрывались боевики запрещенного "Исламского государства", а сама мечеть как храм уже не использовалась.

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В районе Дейр-эз-Зор авиация коалиции поддерживает Сирийский демократические силы (SDF), поэтому удары в ближайшее время будут продолжены.



