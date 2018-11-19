США грозит кризис национальной безопасности

Россия и Китай положат конец мировой гегемонии Америки

Тревожные для Вашингтона перспективы обрисовал Комитет Сената США по вооруженным силам в 90-страничном докладе. Если резюмировать его одной строчкой, то в нем говорится, что США "с огромным трудом попытаются выиграть войну у России и Китая, и неизвестно, одержат они верх или проиграют главное сражение, поэтому Пентагону нужно еще больше денег".

Как полагают сенаторы, "двойной призрак" возрождающихся России и Китая представляет бóльшую опасность, чем любая угроза со времен окончания холодной войны.

Военный альянс Москвы и Пекина вовсе не означает, что США придется противостоять двум странам. Скорее всего, другой участник будет ослаблять США, поддерживая враждебные Вашингтону силы. Огромную роль будут играть так называемые "гибридные войны" на примере Сирии и Донбасса.

В докладе написано, что пока США сохраняют свое преимущество, но оно очень шатко и мимолетно. К тому же будущий конфликт все больше представляется не как глобальное ядерное противостояние, которое может привести к уничтожению человеческой цивилизации, а как серия региональных войн с использованием средств массовой информации и кибератак.

Кроме того, сомнительно превосходство США в технологическом плане. Америка обладает самым большим в мире авианосным флотом, однако Россия и Китай разработали крайне эффективные крылатые ракеты Р-37 и PL-15, после чего Вашингтон оказался в роли догоняющего с устаревшими AIM-120 AMRAAM. Дальность новейших AGM-158B JASSM-ER только 980 км, и этого недостаточно, чтобы составить конкуренцию той же российской Х-101.

В Комитете Сената США по вооруженным силам уверены, что тратить средства на национальную безопасность следует более эффективно, и в первую очередь необходимо модернизировать ядерный потенциал Пентагона.

Стоит отметить, что США тратят огромные деньги на оборону, а нынешний бюджет Пентагона, как известно, побил все мыслимые рекорды. Вашингтон остается разработчиком передовых образцов военной техники и вооружений, а подобные доклады, скорее всего, нужны для оправдания затраченных средств и тех денег, которые еще проглотит американская военная машина.