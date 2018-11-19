Германия прекратила поставки оружия саудовцам

Убийство оппозиционера Джамаля Хашкаджи разочаровало немцев

Правительство ФРГ распорядилось полностью прекратить поставки вооружений в Саудовскую Аравию в связи с гибелью Джамаля Хашкаджи в Стамбуле.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство экономики Германии. Ранее немцы закрыли въезд 18 подданным Саудовской Аравии, которые, возможно, причастны к смерти оппозиционного журналиста.

По данным турецкой полиции, он был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Позже американская газета The Washihgton Post на основании собственного расследования и источников в ЦРУ написала, что приказ об убийстве журналиста отдал наследный принц Королевства Мухаммед бен Салман Аль Сауд.

По данным Deutsche Welle, накануне правительство ФРГ одобрило поставки оружия Саудовской Аравии на сумму €254 миллиона. Причем несмотря на то, что коалиционный договор между ХДС/ХСС и СДПГ запрещает Берлину поставлять вооружения непосредственно участникам войны в Йемене. Но похоже, что теперь эти поставки могут быть заморожены на неопределенный срок.

До настоящего момента Германия являлась одним из крупнейших экспортеров оружия в Саудовскую Аравию. Пик сотрудничества пришелся примерно на 2014-2015 годы. Так, в первом полугодии 2015 г. ФРГ поставила саудовцам вооружений почти на €180 миллионов. Немцы продавали детали ракет, гранат, стрелкового оружия, запчасти для бомбардировщиков, военные катера, вездеходы, дроны. Но уже в 2015-м правительство ФРГ наложило вето на поставки танков "Леопард" и штурмовых винтовок G36, а заодно и деталей для их сборки на месте по лицензии. Однако существенно на объем экспорта это не повлияло. Сейчас же саудовцы всерьез рискуют остаться без немецкого оружия и комплектующих к военной технике.



Совсем недавно с похожей инициативой выступили и некоторые американские сенаторы, в частности демократ Роберт Менендес, который составлял августовский законопроект о санкциях против России. Но пока решения по этому вопросу нет. Как известно, поставки американского оружия в Саудовскую Аравию исчисляются миллиардами долларов и перекрыть поток крайне невыгодно прежде всего США.