США проиграют войну Китаю

В Конгрессе поднимают панику

В Конгрессе сразу две правительственные комиссии выпустили с докладами о тревожном положении США в связи с действиями России и особенно Китая. Выдержки из документов приводит издание The Daily Signal.

Так, комиссия по стратегии национальной обороны, составленная как из республиканцев, так и демократов, постановила, что действия Москвы и Пекина направлены на нейтрализацию военной мощи США. Причем это касается не только создания оружия, но и новых методов. В частности, упоминаются кибератаки и дискредитация американских ценностей, от чего могут пострадать не только Вооруженные силы США, но и обычные граждане страны. И если ничего не предпринимать, то будет поздно, и Америка может проиграть войну тому же Китаю, который в последнее время расценивается в Пентагоне как главный потенциальный противник, который потеснил даже Россию.

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В свою очередь, комиссия по экономике и безопасности США обратила внимание на экономическую политику Китая, которая "бросает вызов интересам экономической и национальной безопасности США". В частности, Пекин благодаря государственному регулированию ставит американские компании в невыгодное положение и в то же самое время поддерживает своих.

Также у конгрессменов вызывает сомнение, что США способны победить Китай в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Новейшие фрегаты, российские С-400 и Су-35С и противокорабельные ракеты PL-15 поставили под сомнение доминирование США в Индийском и Тихом океане.

Кроме того, отмечаются успехи китайцев в области 5G и других цифровых технологий, разработка которых поддерживается на государственном уровне. Это создает риск похищения секретных американских данных, а также кибератак.