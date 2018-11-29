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"Стрижи" показали класс в небе над Ираном

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Авиационная группа записала видео из кабины самолета

Мастера высшего пилотажа из авиагруппы "Стрижи" опубликовали в Instagram видеоролик, снятый из кабины во время выполнения летных элементов. Запись была сделана во время авиасалона Iran Air Show 2018.

"Улучшаем не только пилотаж, но и технологии съемки, для вас", – отмечается в подписи к видео. Пилоты также сообщили, что съемки велись в ходе второго дня полетов.

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На кадрах видны сразу несколько самолетов. В момент пролета над зрителями они выпускают фейерверк.

Подписчики авиагруппы в социальной сети высоко оценили мастерство российских летчиков. Пользователи не скупятся на похвалы: "Спасибо за красоту! Вы лучшие!", "Нос к носу – вызывает только восхищение!", "Наша гордость!" Под записью оставлено немало хвалебных комментариев на английском языке.

Девятый международный авиасалон Iran Air Show 2018 проходит с 26 по 29 ноября на иранском острове Киш. На нем демонстрируются последние достижения авиационной промышленности. В программу российского экипажа входят демонстрация одиночного пилотажа, а также групповые полеты с перестроением в различные фигуры, такие как "стрела", "конверт" и "звезда".

 

 

Авиационная группа "Стрижи" была сформирована в 1991 г. на базе 234-го гвардейского Проскуровского авиаполка. В нее вошли лучшие летчики подмосковной авиабазы "Кубинка". Участники "Стрижей" летают на многоцелевых высокоманевренных истребителях МиГ-29.

Андрей ФИЛАТОВ
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