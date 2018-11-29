Украинских моряков задержали "свои"

СБУ опубликовала переговоры российских пилотов

В задержании украинских моряков в Керченском проливе участвовали бывшие сотрудники СБУ Украины, перешедшие на сторону Кремля. Об этом заявил заместитель главы СБУ Олег Фролов.

"У нас есть такая информация, что двое бывших сотрудников СБУ выполняли задачи по захвату наших судов", – цитирует силовика телеканал "112 Украина".

До этого глава СБУ Василий Грицак заявлял, что в 2014 г. украинской присяге изменили более 1,3 тысячи сотрудников СБУ в Крыму. На Украине их считают дезертирами, перешедшими на сторону врага, возбуждены уголовные дела по статьям "дезертирство" и "государственная измена".

Ранее Фролов в своем выступлении сказал, что украинские моряки подверглись обстрелу не только со стороны вертолетов Ка-52, но и истребителей Су-30. При этом глава ведомства показал ролик с записью переговоров российских пилотов, получивших задание.

Остается только подивиться броне украинских катеров, которые почти не пострадали после обстрела истребителями и "Аллигаторами". Судя по фотографиям, опубликованным в интернете, один из катеров действительно был обстрелян из автоматической установки АК-630. В то, что в катер попало несколько неуправляемых ракет, верится с трудом. Если только все они пролетели мимо.

