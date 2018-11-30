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Три российских военных спутника вывели на орбиту

Фото: pixabay.com
Космические аппараты будут следить за передвижениями частей НАТО

Рано утром в пятницу Россия вывела сразу три военных спутника на орбиту. Легкая ракета-носитель "Рокот" стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, в 5:33 утра по московскому времени разгонный блок "Бриз-КМ" со спутниками отделился от ракеты. Меньше чем через два часа аппараты уже были на орбите.

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Военные спутники используются как для слежения за военными группировками потенциального противника, так и для целеуказания и обеспечения связи ГЛОНАСС.

Ранее в Роскосмосе признали, что два из трех запущенных в период с 2013 по 2016 г. спутников дистанционного зондирования вышли из строя. Сообщалось, что аппараты не отработали и половины срока.

Александр ИЛЬИН
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