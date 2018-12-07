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F-35 начали последний экзамен

Фото: pixabay.com
Один из самых обсуждаемых самолетов в мире проверят на прочность

Истребитель F-35, который уже опробовали летчики Израиля, Великобритании и Японии, в самой Америке только переходит к фазе первоначальных эксплуатационных оценочных испытаний. Об этом сообщает специализированный портал FlightGlobal.

Именно эти испытания должны дать дорогу самолету в жизнь, хотя в том, что его примут на вооружение, уже никто не сомневается. Многомиллиардные контракты не могут быть сорваны, а сам истребитель уже получил положительные отзывы у пилотов, которые готовы пересесть с него только на F-22.

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Уже в августе будущего года F-35 должны проверить в реальной боевой обстановке. До этого F-35B уже сбрасывал бомбы на талибов в Афганистане, что широко освещалось в СМИ, однако летом проверка будет намного серьезнее.

Кроме того, самолет испытают в условиях экстремального холода и особенное внимание уделят эффективности вооружения самолета и его малозаметности.

Итоги тестов планируется подвести в сентябре. А в конце года объявят официальное решение, которое, как уже было сказано выше, на 99,9% будет положительным.

Всего Пентагон планирует закупить астрономическое количество этих истребителей – 2 тыс. 456. На данный момент уже произведено порядка 300 самолетов. Следующие 300 машин планируется выпустить до 2020 года.

Александр ИЛЬИН
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