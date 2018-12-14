ДНР привела войска в полную боевую готовность

Подразделения ждут атаки Киева

Подразделения ДНР привели в состояние полной боевой готовности и обеспечили всем необходимым для отражения наступления ВСУ.

По данным разведки ДНР, украинские военные готовят массированный удар на юге Донецкой области с использованием тяжелой бронетехники, артиллерии, реактивных систем залпового огня. Наступление, целью которого должно было стать взятие под контроль границы с РФ, якобы планировалось 14 декабря.

По теме США набирают секретных агентов для операций на Украине

"Артиллерийские подразделения в готовности выдвинуться на заблаговременно подготовленные позиции и вести огонь по наступающему врагу. Критически важные объекты усилены средствами ПВО", – цитирует Басурина РИА "Новости".

Официальный сайт операции объединенных сил ВСУ о каком-либо наступлении не сообщал, равно как и украинские СМИ. По данным силовиков, стороны продолжают позиционную войну, ведя обстрел с обеих сторон. По их данным, за минувшие сутки погибли два десантника ВСУ и три бойца ДНР.

В случае наступления ВСУ Украина нарушит минские договоренности, которые пока останавливают стороны.