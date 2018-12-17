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США сравнили Ил-112Б и украинский Ан-140

Кадр youtube.com
Российский самолет получился слишком тяжелым

Ил-112Б оснащен более современным и экономичным двигателем, однако украинский военный транспортник легче и разгоняется на 75 км/ч больше своего конкурента.

Ан-140, который должно было закупить Минобороны РФ, но так этого и не сделало из-за событий 2014 г., получил сравнительную оценку у американского журнала The National Interest.

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Эксперты нашли Ан-140 и Ил-112Б практически идентичными по конструкции, однако выявили и целый ряд существенных отличий. Российский самолет немного больше и оснащен двигателями ТВ7-117 с энергоэффективностью 38%, в то время как на Ан-140 стоят более ранние ТВ-3-117. На основании этого можно сделать вывод, что российский самолет обладает большей дальностью полета, а затраты на его обслуживание будут меньше.

У Ан-140 заявлена перегоночная дальность 3 тыс. 700 км, в то время как у Ил-112Б – это 5 тыс. 200 километров. Вместе с тем самолет Антонова более грузоподъемный с нагрузкой до 6 тонн. А "сто двенадцатый" берет 5 т максимум. При этом создатели самолета пытаются достичь результата 5 т на 1 тыс. 200 километров. Но пока по расчетам получается лишь на 1 тыс. километров.

Как ранее заявлял главный инженер "Ильюшина" Николай Таликов, вопрос уже обсуждался с военными, а также представителями правительства, и на данный момент уже есть подробный план по снижению веса самолета. Сейчас Ил-112Б весит 15 т, почти на 3 т тяжелее, чем Ан-140.

Фото ИТАР-ТАСС/ Николай Никитин

Последний, кстати, согласно заявленным характеристикам, может перевезти 6 т на 1 тыс. 300 км благодаря меньшей массе.

Ан-140 уже испытанный самолет, первый полет совершил в 1997 г. и эксплуатируется с 1999-го. На данный момент произведено 36 машин, с 2016 г. выпуск приостановлен.

Что касается российского Ил-112Б, то это совершенно новая машина. В ноябре на Воронежском авиационном заводе выкатили первый образец самолета, а его полет неоднократно откладывался. Тем не менее серийное производство Ил-112Б рассматривается как решенный вопрос, потому что другой альтернативы у Минобороны РФ устаревшим Ан-24 и Ан-26 просто нет.


Александр ИЛЬИН
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