Пентагон не устраивает позиция Москвы по Арктике

Накануне США отказались отправить в Артику свой ледокол "Полярная звезда", чтобы не обращаться за помощью к русским, если корабль вдруг сломается. Об этом заявил бывший командующий береговой охраной США Пол Цукунфт, который ушел в отставку в звании адмирала в этом году.

Как сообщалась, ему предложили отправить "Полярную звезду" через Северный морской путь, чтобы продемонстрировать русским право свободного судоходства. Одна Цукунфт отказался, сославшись на неважное состояние ледокола.

"Полярной звезде" 40 лет, и чтобы поддерживать ее на плаву, мы вынуждены снимать запчасти с другого однотипного корабля и ставить их на "Звезду". Нельзя гарантировать, что не произойдет какая-то серьезная поломка и нам не придется просить русских вытащить нас из льдов. Сейчас не время для подобного рода вещей", – цитирует адмирала Business Insider.

По мнению капитана 1-го ранга Василия Дандыкина, американский ледокол вполне может повторить судьбу "Челюскина", поэтому Цукунфт скорее прав. США действительно долгое время не уделяли практически никакого внимания Арктике, в то время как Россия примерно с 2012 г. активно строит новые корабли. Кроме того, исторически у РФ мощный ледокольный флот.





Василий Дандыкин с беседе с "Царьградом" упомянул и другой аспект, который также необходимо учитывать. Недавно в Москве заявили, что отныне для прохода по Северному морскому пути будет нужно запрашивать добро у России. И скорее всего, американцы хотели пойти на провокацию и пройти через Арктику, не запрашивая разрешение, как это сделали украинцы в Керченском проливе.



