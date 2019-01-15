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В США оценили профессионализм российских моряков

Фото: Александр Карпушкин/ТАСС
И только "атаку" Су-27 американцы не могут простить

Несмотря на ухудшившиеся отношения между двумя странами и информационную войну в СМИ, военные РФ и США обычно понимают друг друга и всегда готовы к диалогу.

Накануне командующая Шестым флотом ВМС США Лиза Франчетти в интервью Defense News заявила, что российские моряки действуют профессионально при встрече с американскими коллегами.

"Лишь одно взаимодействие за прошлый год мы охарактеризовали как непрофессиональное, и это было взаимодействие в воздухе", – сказала Франчетти. По всей видимости, она имела в виду маневр российского Су-27 около самолета радиоэлектронной разведки  EP-3E Aries II 5 ноября 2018 года. Истребитель прошел мимо американца на большой скорости, напугав экипаж, а затем вновь приблизился к самолету, применив форсаж.


Тогда в Шестом флоте заявили, что действия летчика поставили под угрозу жизни целый экипаж и назвали их "безответственными". В Минобороны РФ парировали, что EP-3E Aries II постоянно подкрадывается к границе РФ с выключенным транспондером, поэтому приходится поднимать в небо истребители ПВО, чтобы идентифицировать машину.

В других случаях у американцев претензий к русским нет. К слову, Франкетти возглавляет Шестой флот почти год, и за это время у нее была возможность наблюдать за действиями России в Балтийском, Средиземном и Черном морях.

Фото: www.globallookpress.comКорабли Шестого флота заходят в Черное море регулярно, например, эсминцы типа "Арли Берк".  А после инцидента в Керченском проливе, когда пограничники РФ задержали три украинских судна, активность ВМС США только увеличилась.

Как напоминает телеканал "360", в начале января в Черное море вошел десантный корабль USS Fort McHenry. Почти неделю его контролировал российский сторожевик "Пытливый".

Александр ИЛЬИН
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