В бою с F-22 у F-35 есть маленький шанс

В США смоделировали бой между двумя истребителями

Американцы, устав сравнивать свои истребители с российским Су-57, наконец решили устроить гипотетический бой между F-22 и F-35 – двумя совершенно разными самолетами, которых объединяет только одно – пятое поколение.

Стоит сразу оговориться, что F-22 создавался как чистокровный истребитель для завоевания господства в небе, а F-35 это многоцелевой самолет, сильно уступающий "двадцать второму" в мощности хотя бы потому, что у него всего один двигатель. Но при этом лучший в мире радар и авионика будущего.

По мнению авторов журнала The National Interest, F-35 потерпит сокрушительное поражение от F-22 в воздушном бою, однако шансы у летчика "тридцать пятого" все же есть, если он грамотно будет использовать радар.

Дело в том, что F-35 был разработан как истребитель для наземных ударов, но способный защитить себя в воздухе. По своим аэродинамическим качествам он примерно соответствует F-16 или F/A/18 Hornet. Самолету далеко со сверхманевренности F-22 с его двумя мощными турбинами. Эти истребители предназначены для того, чтобы дополнять друг друга. Но в реальности ситуация сложилась по-другому.

Заказ на F-22 был урезан до 187 самолетов, хотя в Пентагоне запрашивали минимум 381 машину. В результате F-22 превратился в "элитный" истребитель и в своем роде штучный товар. ВВС США стали практиковать использование F-22 c истребителями четвертого поколения – это происходит и сейчас.



И конечно, нарабатывается связка F-22 плюс F-35. "Двадцать вторые" оборудуют сетью Link 16, чтобы они держали связь с F-35.

Чисто гипотетически поединки между двумя этими истребителями возможны, так как США продают F-35 в другие страны, включая Турцию и Японию. F-22 американцы не продают никому, потому хотят свести возможность столкновения с этим истребителем к абсолютному нулю. F-35 для него не конкурент, этот самолет будет драться на равных только с Су-57 и, может быть, с китайским J-20, если на него все-таки поставят новые двигатели.