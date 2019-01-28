Российский беспилотник впервые перехватил цель

Аппарат легко расправился с коптером

Малый ударный беспилотник "Карнивора" разработки московской фирмы "Микран" впервые применил оружие на испытаниях. Как сообщил ТАСС со ссылкой источник в ОПК, аппарат обезвредил дрон, применив специальные сетки для перехвата, а также удачно отбомбился по наземным целям. До этого российские БПЛА, в основном, применялись в разведывательных целях.

"Карнивора" вооружен осколочными и фугасными боеприпасами, а также оборудован камерами для ведения разведки. Интересно, что, кроме нанесения ударов по живой силе противника, например, минометным расчетам или легкобронированной технике, беспилотник может ловить дроны.

БПЛА, внешне похожий на маленький самолет, может работать в условиях радиоэлектронного подавления и даже при полной потере спутниковых навигационных сигналов. У него есть просторный 35-литровый грузовой отсек, куда можно положить боеприпасы или медикаменты. В ударном варианте в отсек ставится блок боеприпасов – это могут быть гранаты ручные, гранаты подствольных гранатометов и даже противотанковые авиабомбы типа ПТАБ 2,5-1,5 с кумулятивным зарядом.

Похожее оружие, правда, "самопальное" применяют боевики в Сирии при атаке на силы Сирийской Арабской Республики, а также российские подразделения. Однако российский аппарат более продвинутый.

По данным разработчика, бортовой вычислитель рассчитывает точку и угол бомбометания, а затем оператор выводит беспилотник в идеальную точку для удара. БПЛА пикирует и наносит удар.

Что касается перехвата, то "Карнивора" выстреливает специальную сетку. Она раскрывается рядом с дроном, захватывает его и приземляется с добычей на парашюте.

Испытания аппарата продолжатся в боевых условиях, в каких именно, не сообщается, но, скорее всего, в Сирии. Ранее в интернете были опубликованы снимки тяжелого российского беспилотника, правда, в небо он пока еще не поднимался.