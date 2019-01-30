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Украинских вертолетчиков неожиданно нашли в Африке

Фото: www.globallookpress.com
Пилоты помогают Конго громить повстанцев

Не имея возможности воевать в Донбассе, украинские летчики проходят практику в Африке. В составе миссии ООН вертолетчики Ми-24 и Ми-8 "отстрелялись" по боевикам "Союзных демократических сил".

В отличие от группировки с похожим названием, воюющей против Асада, эти повстанцы союзничают с запрещенным в РФ "Исламским государством" и доставляют немало хлопот правительству Конго, в частности, мешают общественным организациям бороться с эпидемией Эболы.

Как сообщила пресс-служба Минобороны Украины, в ходе операции "Скорпион" летчики оказали поддержку с воздуха гватемальскому и танзанскому спецназу, который расправился с повстанцами на земле.

Ми-8 ВСУ обеспечивали передислокацию наземных передовых подразделений, а Ми-24, или, как их еще называют, "Крокодилы", уничтожали позиции боевиков.


В опубликованном ролике видно, как Ми-24 выпускают неуправляемые ракеты. Затем оператор снимает уничтоженную деревню, где якобы скрывались боевики.

Можно предположить, что если бы не минские договоренности, запрещающие применение боевой авиации в зоне конфликта, то украинские вертолетчики занимались бы тем же самым в Донбассе. Но в этом случае пришлось бы уворачиваться от переносных зенитных ракет, которых у африканских террористов, судя по всему, не было.

После инцидента в Керченском проливе и последующего объявления военного положения ВСУ стали еще активнее демонстрировать свои боевые возможности. В частности, недавно украинское оборонное ведомство опубликовало учения над Азовом, в котором принимали участие штурмовики Су-25. Но боевой опыт пока приходится получать в Африке.

Александр ИЛЬИН
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