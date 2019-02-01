Су-27 отгонял F-15 по приказу сверху

Вступили в силу правила холодной войны

Появились новые подробности инцидента "нашумевшего" видео, в котором российский истребитель довольно опасно прогоняет F-15 от правительственного борта. Как сообщает Telegram-портал "Взгляд человека в лампасах", перехватчик Су-27п принадлежит дежурным силам морской авиации дежурного флота.

А F-15 – 493-й истребительной эскадрилье ВВС США, самолеты которой периодически базируются в Прибалтике, выполняя роль "воздушной полиции" НАТО.

Известно, что в начале января контингент королевских ВВС Дании сменил американцев на авиабазе "Зокняй" в Литве. На основании этой информации можно сделать вывод, что инцидент мог произойти до этого времени, например, в декабре прошлого года. Тогда в Литве базировались четыре F-15 и 140 американских военных.

Сообщается, что российский летчик Су-27п, действия которого некоторые оценили как опасные, а другие как выдающиеся и смелые, действовал не по своей инициативе, а выполнял приказ вышестоящего руководства.

Этот приказ основан на подписанном еще между США и СССР соглашении, по которому не допускается сближение военных самолетов ближе чем на 500 метров. F-15 находился от спецборта ориентировочно в 200 м, но раньше летчики не слишком соблюдали это правило, приближаясь друг к другу на гораздо более короткие расстояния. Однако из-за того, что это был правительственный борт, а отношения между США и Россией опустились ниже плинтуса, пилоту отдали приказ действовать по правилам холодной войны, который он и выполнил.



Как рассказал в интервью "Царьград" заслуженный летчик-испытатель Магомед Толбоев, к правительственному борту приближаться нельзя – таковы правила. Его могут сопровождать только собственные истребители ВКС, а если имеет место нарушение, то летчик имеет право пойти на таран.

"Если бы я был на месте нашего летчика, я пошел бы на таран", – заявил летчик.

По его словам, он едва не состоялся, но F-15 грамотно ушел в сторону.

Полностью оправдывает действия российского летчика и мастер спорта по высшему пилотажу Андрей Красноперов.

"Пилот Су-27 не мог знать, что на уме у натовского пилота, который потенциально мог протаранить спецборт", – цитирует "Федеральное агентство новостей" эксперта.