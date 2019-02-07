У РФ до конца года появится запрещенная ракета

Калибры встанут на колеса

После приостановления действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Россия и США форсировали разработку ранее запрещенных вооружений. Как и ожидалось, российский оборонщики просто "перетащат" на сушу морские "Калибры" с дальностью свыше 2000 км.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник в ракетостроительной отрасли, комплекс "Калибр" наземного базирования может уйти в серию уже в конце этого года.

Ранее о необходимости разработки этой системы в 2019-2020-х годах заявил министр обороны Сергей Шойгу. В свою очередь США также объявили о разработке новой ракеты средней дальности.