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Российские ВКС ждет катастрофа

Фото: mil.ru
Истребители будут бесполезны

России не нужны Су-57 и Су-35С, так как их некому будет заправить в воздухе. Отечественные и зарубежные СМИ в очередной раз поднимают одну из главных, если не главную проблему Военно-космических Сил РФ, о которой стараются не вспоминать – отсутствие самолетов-заправщиков. Без них, как и без самолетов ДРЛО, невозможна ни одна крупная военно-воздушная операция против высокотехнологичного противника, а также прикрытие бомбардировщиков.

В настоящий момент Россия располагает лишь 15 танкерами Ил-78 и Ил-78М. По сравнению с сотнями американских КС-135 это просто ничто. Российские ВКС используют большое количество оперативных аэродромов, но в условиях боевых действий они могут быть уничтожены.

В СССР необходимость воздушных заправщиков осознали довольно поздно. Сначала танкеры считали настоящей роскошью, а затем оборудовали системами для заправки МиГ-15, чтобы они могли сопровождать стратегические бомбардировщики. Но затем было решено, что последние могут справиться и сами, если им увеличить скорость и потолок.

Фото: mil.ru

В конце концов, в Союзе поняли, что с такой огромной территорией воздушные танкеры необходимы. Бомбардировщики М-4 и Ту-16 переоборудовали в заправщики. Позже появился Ил-78, которых всего было построено более 50. В СССР планировалась модернизация и производство этих машин, которые производились на Ташкентском авиазаводе. Но в 1991 году все планы рухнули. Только год назад первый полет совершил Ил-78М-90А, построенный в Ульяновске.

Но если даже в течение десяти лет завод построит для ВКС еще 10-15 самолетов, все равно этого будет недостаточно. В будущем количество самолетов и беспилотников, которые нуждаются в заправке, будет только расти.

Александр ИЛЬИН
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