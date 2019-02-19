США "оболгали" российскую ракету

Москва отвергает обвинения в подлоге

Обвинения ЦРУ в подмене ракеты 9М729 на брифинге Минобороны 23 января в России назвали очередным раундом информационной войны. В частности, об этом заявил член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

По его словам, на такого рода брифинги приглашают большое количество специалистов, поэтому подмена ракеты чревата огромными последствиями, и так рисковать не принято.

Ранее о подмене ракеты, из-за которой США выходят из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, накануне написала газета Daily Beast со ссылкой на источники в ЦРУ. По данным газеты, в ведомстве готовят доклад, в котором называют прошедшую демонстрацию 9М729 "мистификацией". Американская разведка утверждает, что настоящая 9М729 не поместилась бы в том контейнере, который продемонстрировали российские военные, и кроме того, она запускается с отдельной установки, а не с шасси "Искандер".

В США утверждают, что Россия как минимум 6 раз испытала 9М729 на дальность, нарушающие договор РСМД. Однако есть нюанс – подобные испытания могут быть разрешены, если испытывается ракета для морского или воздушного базирования. Позже Москва якобы провели стрельбы 9М729 с мобильной установки на дальность менее 500 км, однако в американской разведке, ссылаясь на свои расчеты, утверждают, что эти самые ракеты могли улететь на значительно большую дальность. На Западе считают запрещенную ракету сухопутной версией "Калибра"с дальностью до 2500 км.

На брифинге 23 января не присутствовали представители стран НАТО. Глава российского МИДа Сергей Лавров позже заявил, что не посещать Алабино "рекомендовали" в Вашингтоне. Позже в США назвали презентацию ракеты фарсом, так как на ней даже нельзя было задавать вопросы. С другой стороны, они могли придти и хотя бы попробовать это сделать.

