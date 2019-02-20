Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россия готовится к звездным войнам с Пентагоном

Фото: commons.wikimedia.org
Военным "расширили" космическое "Окно"

Знаменитый оптико-электронный комплекс "Окно", благодаря которому Россия мониторит космические объекты на удалении десятков тысяч километров, прошел глубокую модернизацию.

Как заявил в интервью газете "Красная Звезда" замкомандующего космическими войсками ВКС генерал-майор Игорь Морозов, теперь "Окно" может обнаруживать объекты на на расстоянии до 50 тыс. км, то есть на 10 тыс. км больше. чем раньше. Информация о модернизации закрытая, однако вероятно, ее проводили специалисты Красногорского завода им. С.А. Зверева, где и был разработан уникальный комплекс.

"Окно" расположено в горах Памира на высоте 2216 метров в районе кишлака Ходжарки в Таджикистане. Комплекс начали разрабатывать еще в 60-х годах прошлого века, однако из-за "космической" стоимости проекта, его заморозили до 1974 года.

Однако после того, как появились американские "шаттлы", советское руководство осознало, что ядерная атака из космоса это реальность, и от нее не спасут никакие радары и обычные комплексы ПРО.

Воинскую часть основали в 1980 году. В конце 80-х начался монтаж оборудования, однако гражданская война в Таджикистане спутала все планы: военных пришлось эвакуировать.

Приняли на опытно-боевое дежурство комплекс только в 1999 году. А на боевое дежурство – в январе 2014 года.

Фото: commons.wikimedia.org

То, что Россия сейчас уделяет такое внимание "Окну" и инвестирует в проект немалые средства, говорит о том, что в командовании осознают реальность космических войн в недалеком будущем. Недавно США объявили о создании космических войск – накануне Трамп подписал соответствующий меморандум.

В нем говорится, что американские космические системы исторически сохраняли техническое преимущество над системами потенциальных противников, однако последние "продвигают собственный космический потенциал, развивая способы помешать США использовать космос во время кризиса и конфликта".

Под потенциальными противниками в Пентагоне, разумеется, подразумевают, Россию и Китай. США в настоящее время реализуют сразу несколько космических проектов, которые потенциально могут быть использованы в военных целях. Например, орбитальный самолет "Боинг" Х-37, который теоретически может нести оружие. Россия в ответ создает спутники-убийцы, которые могут смещать другие аппараты с орбиты, тем самым нейтрализуя их.

Фото: commons.wikimedia.orgОптико-электронные комплексы, подобные "Окну", позволяют заранее узнать о потенциально опасных космических объектах. К слову, комплекс обнаруживает их не только на запредельных высотах, но и на высотах от 120 км до 2000 км. Это могут быть межконтинентальные баллистические раеты или гиперзвуковые глайдеры.

По словам Морозова, а ближайшее время в России развернут целую сеть новейших комплексов системы контроля космического пространства. Их установят в Алтайском крае, в Бурятии и в Крыму.

Вряд ли это будут столь громоздкие комплексы, как "Окно". Возможно, здесь актуально сравнение с советской загоризонтной РЛС "Дарьял-У и новыми "Воронеж", которые намного дешевле и компактнее.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Украина пустила с молотка активы "Газпрома"

Киев арестовал акции компании-транзитера в счет уплаты штрафа

Незалежная потеряла доставившего в Донбасс "Бук" офицера ГРУ

Обвинения основаны на докладе британской группы Bellingcat

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей