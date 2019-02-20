Россия готовится к звездным войнам с Пентагоном

Военным "расширили" космическое "Окно"

Знаменитый оптико-электронный комплекс "Окно", благодаря которому Россия мониторит космические объекты на удалении десятков тысяч километров, прошел глубокую модернизацию.

Как заявил в интервью газете "Красная Звезда" замкомандующего космическими войсками ВКС генерал-майор Игорь Морозов, теперь "Окно" может обнаруживать объекты на на расстоянии до 50 тыс. км, то есть на 10 тыс. км больше. чем раньше. Информация о модернизации закрытая, однако вероятно, ее проводили специалисты Красногорского завода им. С.А. Зверева, где и был разработан уникальный комплекс.

"Окно" расположено в горах Памира на высоте 2216 метров в районе кишлака Ходжарки в Таджикистане. Комплекс начали разрабатывать еще в 60-х годах прошлого века, однако из-за "космической" стоимости проекта, его заморозили до 1974 года.

Однако после того, как появились американские "шаттлы", советское руководство осознало, что ядерная атака из космоса это реальность, и от нее не спасут никакие радары и обычные комплексы ПРО.

Воинскую часть основали в 1980 году. В конце 80-х начался монтаж оборудования, однако гражданская война в Таджикистане спутала все планы: военных пришлось эвакуировать.

Приняли на опытно-боевое дежурство комплекс только в 1999 году. А на боевое дежурство – в январе 2014 года.

То, что Россия сейчас уделяет такое внимание "Окну" и инвестирует в проект немалые средства, говорит о том, что в командовании осознают реальность космических войн в недалеком будущем. Недавно США объявили о создании космических войск – накануне Трамп подписал соответствующий меморандум.



В нем говорится, что американские космические системы исторически сохраняли техническое преимущество над системами потенциальных противников, однако последние "продвигают собственный космический потенциал, развивая способы помешать США использовать космос во время кризиса и конфликта".

Под потенциальными противниками в Пентагоне, разумеется, подразумевают, Россию и Китай. США в настоящее время реализуют сразу несколько космических проектов, которые потенциально могут быть использованы в военных целях. Например, орбитальный самолет "Боинг" Х-37, который теоретически может нести оружие. Россия в ответ создает спутники-убийцы, которые могут смещать другие аппараты с орбиты, тем самым нейтрализуя их.

Оптико-электронные комплексы, подобные "Окну", позволяют заранее узнать о потенциально опасных космических объектах. К слову, комплекс обнаруживает их не только на запредельных высотах, но и на высотах от 120 км до 2000 км. Это могут быть межконтинентальные баллистические раеты или гиперзвуковые глайдеры.

По словам Морозова, а ближайшее время в России развернут целую сеть новейших комплексов системы контроля космического пространства. Их установят в Алтайском крае, в Бурятии и в Крыму.

Вряд ли это будут столь громоздкие комплексы, как "Окно". Возможно, здесь актуально сравнение с советской загоризонтной РЛС "Дарьял-У и новыми "Воронеж", которые намного дешевле и компактнее.