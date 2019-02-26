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К берегам РФ приближается эсминец с "Томагавками"

Фото: commons.wikimedia.org
Американский военный корабль уже зашел в Балтийское море

Пентагон отправил на Балтику ракетный эсминец Военно-морских США "Грейвли" (USS Gravely). Военное судно на всех парах движется в сторону России.

Из мониторинговых данных следует, что в акваторию Балтийского моря корабль зашел сегодня утром. Перед этим он прошел через пролив Большой Бельт. В настоящий момент эсминец следует вдоль побережья Германии.

Цель визита американского корабля неизвестна. Это уже второе его появление на Балтике с начала года. В январе корабль провел в регионе 19 дней, зашел в порты Копенгаген (Дания) и Киль (ФРГ). Все это время его сопровождали корабли российского Балтфлота.

Фото: www.globallookpress.com

"Грейвли" является флагманом Первой постоянной военно-морской группы НАТО, способным нести до 56 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью полета до 1,6 тыс. километров. Также эсминец оснащен системой противоракетной обороны "Иджис", отмечает "Интерфакс".

Накануне еще один эсминец ВМС США, "Дональд Кук" (USS Donald Cook), зашел в порт Одессы. В Черном море он появился 19 февраля. После этого к наблюдению за ним сразу же приступил сторожевой корабль Черноморского флота РФ "Пытливый".

В командовании Шестого флота ВМС США рассказали, что "Дональд Кук" проводит "операции по обеспечению безопасности на море". Известно, что в Одессе он пробудет до 27 февраля. В это время в городе находится специальный представитель президента США по урегулированию ситуации на Донбассе Курт Волкер.

Андрей ФИЛАТОВ
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