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В-52 сделают неуязвимым для российских зениток

Фото: commons.wikimedia.org
Легендарный бомбардировщик получит радар, как у F-22

США продолжают модернизацию В-52, которые и не думают списывать со счетов. После того, как стало известно, что на самолеты поставят новые двигатели, потенциальный срок службы бомбардировщиков увеличился на десятилетия. А теперь и корпорация Northrop Grumman объявила, что поставит на В-52Н радар с активной фазированной решеткой AN/APG-83 (SABR). Эту же РЛС получат B-1B, F-16 и F/A-18C, – сообщает Defence Blog.

Ранее такое оборудование ставилось только на истребители пятого поколения. Но теперь в ВВС решили поставить радары с АФАР даже на свои бомбардировщики. Благодаря AN/APG-83 B-52 сможет раньше обнаружить угрозу, например российских перехватчиков МиГ-31 или крылатую ракету Р-37.

Кроме того, радар позволит летчикам раньше засечь РЛС комплекса ПВО на земле и уйти от удара. Больше всего американцев беспокоят системы С-400, которые могут прикрывать до 400 км с ракетами 40Н6Е.

По данным Northrop Grumman, пока Пентагон заказал семь новых радаров для В-52Н, но в будущем планируется модернизировать весь парк бомбардировщиков.

Александр ИЛЬИН
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