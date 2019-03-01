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БТР раздавил легковушку в пробке

Фото: wikipedia.org
Тест на броню машина не выдержала

Боевая техника, похоже, окончательно "заполонила" российские дороги, и водителям придется с этим смириться.

Только недавно СМИ опубликовали кадры, как на МКАДе вместе с простыми автолюбителями толкается мобильный стратегический ракетный комплекс "Ярс", как в Сеть попал новый ролик из видеорегистратора.

На нем в колонну бронетранспортеров, которая серьезно затрудняла движение, вклинилась обыкновенная машина. Какое-то время они спокойно продолжали путь, но вскоре БТР остановился и начал медленно сдавать назад.

Из люка вылез боец и начал показывать водителю жестами, что лучше тому выехать из колонны, но деваться автолюбителю уже было некуда. В конце концов, бронетранспортер потащил машину, а затем резко дал по газам и продавил броней "передок" легковушке. Боец на БТР только развел руками, намекая на крутой нрав механика. Чем закончилось выяснение отношений с военными на дороге, история умалчивает.

Александр ИЛЬИН
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