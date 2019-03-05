Солдат НАТО готовят к войне с Россией

Пехотинцам, морякам и летчикам рассказывают, как нужно будет наступать

Североатлантический альянс развил бурную активность у российских границ. Интенсивность учений НАТО на подступах к нашим рубежам превысила показатели времен холодной войны. Это свидетельствует о том, что военно-политический блок готовится к настоящей войне, считает эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин.



"Разведывательная авиация НАТО увеличила свою активность около наших границ тоже на Балтике и в районе Черного моря в 10 раз. Если посмотреть на еженедельные отчеты о приближении натовских самолетов к нашим рубежам, там получается 15-20 таких вот приближений",

– заявил специалист в интервью "Звезде".

По словам Козина, назойливостью натовской авиации дело не ограничивается. Так, подразделения армии США размещаются на территории Польши и в Прибалтике. Американские ракетные корабли зачастили в Черное, Балтийское и Баренцево моря. Все это складывается в единую картину, которая не сулит миру и безопасности на европейском континенте ничего хорошего.

Руководство НАТО, размещая свои подразделения вблизи границ России и проводя учения, занимается тем, что знакомит экипажи авиасредств, корабельные группировки, сухопутные силы, силы быстрого развертывания с возможным театром военных действий.

"Они отрабатывают будущий театр военных действий. Первоначально там планировалось 8 тыс. человек сил быстрого развертывания НАТО. Сейчас уже больше 40 тыс.", – заключил политолог.

Подбираясь к российским границам, альянс попутно не оставляет попыток уговорить Россию вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Указ о приостановке участия нашей страны в этом соглашении был подписан сегодня.

Накануне в интервью болгарской службе радио "Свобода" генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что "постоянные нарушения" договора со стороны РФ привели к его разрыву. После этого Москва получила возможность бесконтрольно разрабатывать и производить новые ракеты. В этой ситуации НАТО вынуждена играть на опережение.

"Мы не хотим новой холодной войны, мы не хотим новой гонки вооружений. Но в то же время мы должны быть готовыми к будущему, в котором Россия будет продолжать нарушать условия договора, а поэтому его невозможно сохранить. Мы должны быть готовыми к тому, что Договора РСМД не будет, будет больше российских ракет", – сказал глава альянса.