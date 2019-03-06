Москва захотела атомный "Буран"

Россия создает ракетоплан с ядерным двигателем

В России решили возродить космические аппараты с ядерными двигателями, которые существовали во времена СССР. Более того, в "Роскосмосе" предлагают создать не просто спутник, а ракетоплан с ядерной силовой установкой. При этом разработка новой техники будет вестись с использованием опыта создания кораблей "Буран", "Бор", сверхлегкой ракеты-носителя "Байкал", а также многоразовой ракетно-космической системы "Ангара".

Как сообщало РИА "Новости", в чьем распоряжении оказалось предложение "Роскосмоса", проектом ракетоплана занимается резидент фонда "Сколково" компания "Исон". Предполагается, что аппарат будет летать на высотах до 160 км на скорости 7 Махов и выводить космические аппараты на орбиты высотой до 500 км. При этом каждый такой ракетоплан сможет совершить до полусотни полетов.

Летом прошлого года проект "Байкал" уже называли российским ответом на ракету Илона Маска. "Байкал" – это многоразовый ускоритель, который возвращается на стартовую площадку, которая, кстати, может быть мобильной. Для стабилизации и лучшей управляемости ускоритель будет оснащен хвостовым оперением поворотным крылом.

Судя по всему, в ракетоплане используют эти наработки, а также технологии шаттлов. Несколько обескураживает скорость 7 Махов на высоте 160 км: это уже космос, и аппарат, по идее, должен двигаться намного быстрее как, например, американский шаттл Х-37. Хотя, возможно, аппарат будет летать на разных скоростях.

Глава "Роскомоса" Дмитрий Рогозин ранее заявлял, что США могут использовать Х-37 в ударных целях. Пока подтверждения этой информации нет, но, вероятно, в России решили создать что-то подобное, только на ядерной силовой установке. Похожий проект был реализован в СССР, где была построена целая серия спутников с ядерными двигателями. Самый известный из них – "Космос-954", который в 1978 упал на территории Канады и вызвал радиоактивное заражение.

До этого в СМИ поступила информация, что правительство попросило внести коррективы в проект ракеты-носителя сверхтяжелого класса "Енисей". Коррективы связаны с программами освоения Луны и Марса. В этой области Россия сейчас отстает от США и Китая на три года.