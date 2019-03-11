Пентагон бессилен перед дальнобойными высокоточными ракетами

В случае возникновения военного конфликта между Вашингтоном и коалицией Москвы и Пекина без применения ядерного оружия американские вооруженные силы обречены на поражение. К такому выводу пришли аналитики корпорации RAND, которые смоделировали боевые действия в ходе специальной проведенной военной игры.



Во время игры, подобные которым проводятся с 1952 г., команда "синих", изображавшая армию США, противостояла "красным" – России и Китаю. Цель игры – определить, способны ли американцы дать отпор противнику и каким образом. Корпорация моделирует использование противником асимметричных стратегий и боевых средств, что позволяет стратегам в Пентагоне находить ответы на незнакомые угрозы, передает издание American Thinker.

Состязание закончилось обескураживающе для американского оборонного ведомства: в нем "синие" безропотно "получили по рогам" от "красных", сообщил аналитик RAND Дэвид Окманек. Стратеги перепробовали несколько сценариев, и всякий раз игра приходила к одинаковому итогу: силы Пентагона "несут тяжелые потери в одном сценарии за другим и все равно не могут помешать России и Китаю" разгромить союзников Вашингтона в Прибалтике или на Тайване.

Американцам не способны помочь ни малозаметные истребители, ни исполинские авианосцы, ни ежегодный оборонный бюджет в размере $700 миллиардов. Проблема в том, что боевые средства, развернутые на крупных сухопутных базах, а также огромные авианосцы уязвимы ввиду успехов РФ и Китая в разработке высокоточных ракет дальнего радиуса действия.

Не меньшей проблемой является и общая слабость сил противовоздушной обороны стран НАТО. Армейские базы снабжения и 58 бригадных тактических групп альянса в Европе практически беззащитны перед ударами крылатых ракет, дронов и вертолетов, "потому что армия фактически избавилась от мобильных войск ПВО", отметили в RAND.

"Непобедимые" американские F-35 будут в массовом порядке уничтожаться на земле. Авианосцам на морской поверхности "также придется туго". Наконец, "красные" имеют все возможности, чтобы моментально вывести из строя американские командные пункты. В этом случае все высокоточное оружие США и их союзников превратится в груду металлолома.

В итоге RAND приходит к предсказуемому выводу: нужно немедленно вложить около $24 млрд в ракеты, способные уничтожать другие ракеты, воздушные машины и дроны "красных". В долгосрочной перспективе необходимо укреплять средства ПВО лазерным оружием, рельсотронами и мощными микроволновыми излучателями.