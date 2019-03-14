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США разработали методы борьбы с С-400 и Су-57

Фото: commons.wikimedia.org
Войска готовят к войне с Россией и Китаем

ВВС США разработали новую систему наблюдения и разведки, которая будет работать в "исключительно рискованной обстановке", в том числе, при наличии у противника стелс-самолетов, современным беспилотников и мощных комплексов ПВО.

Командование США признало, что сегодняшняя Объединенная радиолокационная система разведки и целеуказания JSTARS бесполезна против такого высокотехнологичного противника, как Москва, и может быть эффективна разве что против террористов на Ближнем Востоке.

Новый комплекс воздушной разведки назвали Перспективная система боевого управления и наблюдения (Advanced Battle Management and Surveillance, ABMS). За этим сложным названием скрывается сеть спутников, беспилотников, радаров и самолетов, которые будут максимально быстро передавать координаты целей ближайшему летательному аппарату. Кроме того, система будет передавать войскам самую оперативную информацию.

Как показал опыт конфликта в Южной Осетии, обладанием свежими данными, взаимодействие между родами войск плюс точное целеуказание является едва ли не важнейшими компонентами военной кампании.

США в настоящее время широко применяют самые современные средства разведки, наблюдения и целеуказания. Это и беспилотники RQ-4 Global Hawk, которые постоянно летают вблизи Крыма и Калининграда, и самолеты ДРЛО, которые вместе с эскадрильей F-22 превращаются в грозное оружие. Наконец, США обладают самой большой группировкой спутников, которые постоянно наблюдают за обстановкой. Спрятать все становится все труднее и труднее – будь то С-400 в Сирии или перспективный лазерный боевой комплекс "Пересвет" в Ивановской области.

О новой системе ABMS пока известно крайне мало, открыта информация только по JSTARS. Она размещается на самолете "Боинг-707". Как пишет The National Interest, из 16 в рабочем состоянии находятся 11 систем. Экипаж состоит из 20 или более человек. Изначально JSTARS задумывалась для наблюдения за советскими танковыми войсками в Восточной Европе, однако затем систему успешно применяли в Ираке, Афганистане.

Скорее всего, ABMS также будет размещена на самолете. Однако, по мнению экспертов, она будет намного лучше защищена от средств РЭБ, которые особенно эффективно используют российские военные. ВВС США готовят к тому, что в зоне боевых действий будет постоянные перебои с GPS, а помехи будут сбивать с толку управляемые ракеты и авионику истребителей. Даже учения сейчас проводятся в условиях действия комплексов РЭБ, в том числе, и в ВКС РФ.

Фото: flickr.comСистема абсолютно точно будет теснее взаимодействовать с сетью беспилотников и F-35, которые всегда будут на острие атаки благодаря своему уникальному радару. Надо ли говорить, что процессоры компьютеров ABMS станут намного мощнее, а РЛС технологичнее. В JSTARS сейчас используется радар с синтезированной апертурой. Он излучает звуковой импульс и анализирует отраженный сигнал, составляя картину происходящего внизу

Американские военные рассчитывают засечь новой системой российские Су-57, китайские J-20 и главное, обезопасить свою авиации от С-400 и перспективных С-500.

В полную силу ABMS заработает только в 2040 годах, поэтому к тому времени новые комплексы ПРО просто должны быть приняты на вооружение.

Александр ИЛЬИН
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