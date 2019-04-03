Британские истребители вылетели навстречу Ту-160М

Как и предполагалось, в ответ на имитацию нанесения ядерного удара по Калининграду Россия отправила к берегам Великобритании стратегические бомбардировщики Ту-160М. На сопровождение "Белых лебедей" сначала вылетели истребители ВВС Норвегии, а затем в небо поднялись и самолеты Королевских ВВС Великобритании. Два истребителя взлетели с базы "Лоссимут" в Шотландии.

Об этом сообщает "МК" со ссылкой на западные авиадиспетчерские службы. До этого, 29 марта, пара Ту-160М совершила похожий полет над Северным морем вблизи берегов Соединенного Королевства.

Задачи российских летчиков неизвестны, однако, предположительно, они могли отработать удар по "Норфолку" – главной военно-морской базе Атлантического флота ВМС США, расположенной на территории Великобритании. На ней базируются корабли всех классов, включая авианосцы и атомные подводные лодки. Кроме того, в "Норфолке" находятся склады боеприпасов и нефтехранилища. Для Пентагона эта база сейчас как Перл-Харбор во время Второй мировой войны.

Ту-160 могут быть вооружены крылатыми ракетами Х-101 и Х-102 с термоядерной боевой частью и способны нанести базе ВМС США весьма ощутимый урон. Кроме того, дальность этих самолетов позволяет ударить по основным корабельным группировкам НАТО в Северной Атлантике.