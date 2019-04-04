США отказываются от российских ракетных двигателей

Вашингтон готов действовать в ущерб себе

Пентагон полностью откажется от российских двигателей РД-180, которые годами закупал для своих ракет-носителей, в частности для Atlas-5. На ней США запускают, в том числе, военные спутники.

Как подчеркнул глава космического командования ВВС США Джон Реймонд на слушаниях в Конгрессе, закупки прекратят в 2022 году по соответствующему закону. Об этом сообщает РИА "Новости".

Ранее бывший астронавт НАСА, а ныне гендиректор совместного российско-американского предприятия RD AMROSS Майкл Бейкер заявил, что Штаты будут покупать РД-180 как минимум до 2023-2024 годов. Но судя по всему, из-за ухудшения отношений двух стран Сенат форсировал отказ от двигателей "Энергомаша".

Но пока новые двигатели для американских ракет проходят испытания, и в Пентагоне совершенно не заинтересованы в том, чтобы на какой-то момент вообще остаться без ничего. Скорее, в Вашингтоне до 2022 года просто закупят необходимое количество РД-180, чтобы перестраховаться. А через некоторое время Штаты наладят уже выпуск собственной продукции.

Но, как известно, сделать надежный ракетный двигатель – крайне сложная задача, и новые разработки предстоит еще испытать в течение как минимум нескольких лет. В настоящее время частная компания Blue Origin дорабатывает свой двигатель Be-4, в котором горючим является метан, а окислителем жидкий кислород. Двигатель менее мощный, чем РД-180, однако разработчики уверяют, что его можно использовать на возвращающихся ступенях не менее 25 раз. Работают над метановым двигателем и в России, так как понимают, что за возвращающимися ступенями будущее.