Грузия получила "грозу" российских танков

Военным этой страны раздали "Джавелины"

Все американские противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" доставили в Грузию. Первую партию ПТРК, которыми грузины намерены защищаться от "российской угрозы", привезли в страну еще в январе прошлого года.

О завершении поставки сообщил "Интерфакс" со ссылкой на министра обороны республики Левана Изория.

Всего по контракту Тбилиси приобрел 410 ракет "Джавелин" и 72 пусковые установки, заплатив за это $75 млн. Данная поставка неоднократно вызывала критику в России. В Москве уверены, что Грузия купила "Джавелины", чтобы стрелять по российским танкам.

Ракета ПТРК оснащена инфракрасной головкой самонаведения, что позволяет воевать по системе "выстрелил-забыл". У российских военных таких комплексов нет. Последние версии "Корнета" реализуют концепцию "выстрелил и забыл" за счет автомата захвата и сопровождения цели. Но цель при этом должна оставаться в пределах видимости пускового устройства до попадания ракеты. Из "Джавелина" можно стрелять хоть из-за угла.

Вместе с тем, военные эксперты неоднократно заявляли, что такое количество "Джавелинов" не способно сыграть более-менее решающую роль и выглядит, скорее, попыткой Грузии следовать курсу НАТО. А сами ПТРК стали одним из символов противостояния России. Аналогичные комплексы приобрела Украина.