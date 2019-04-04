Маленькую ядерную войну признали глупейшей идеей

Тактические удары приведут к глобальной катастрофе

В последнее время США достаточно много работают над созданием маломощных ядерных боеприпасов, которые Пентагон надеется применять, не развязывая большой ядерной войны, которая неизбежно уничтожит человечество. Это и умные бомбы В-61-12, и новые ракеты для подводных лодок, и новейшие крылатые ракеты с ядерной боевой частью.

Военные аналитики The National Interest смоделировали конфликт между США и Россией, в котором стороны решатся применить маломощное ядерное оружие. И пришли к выводу, что это глупейшая идея и крайне опасная фантазия руководства Минобороны США.

По легенде, Россия решает аннексировать Латвию. Танки пересекают границу союзника США по НАТО, после чего альянс отвечает ударами смешанных сил армейских бригад США, морской пехоты, ВВС и спецназа. Северную Европу вот-вот охватит полноценная война, и в этот момент, опасаяcь, что боевые действия перенесутся и в Центральную Европу, американцы решают нанести тактический ядерный удар по российским войскам на границе с Латвией.

Расчет – заставить русских передумать идти дальше и пойти на переговоры. Однако, по мнению NI, после возникшей паузы в результате первого шока, Москва вряд ли простит Вашингтону тысячи погибших солдат и все-таки решится применить свое ядерное оружие.

Издание напоминает, как в 1983 г., в разгар холодной войны, администрация президента Рейгана проверила похожий план в военной игре "Гордый пророк", которая была максимально похожа на настоящую войну. В частности, в нее играли бывший министр обороны Каспар Вайнбергер и генералы Пентагона, которые и принимали бы решения, если бы началась настоящая война.

Игра "Гордый пророк" шла две недели без перерыва на сон. Военачальники общались по засекреченным каналам связи, если бы русские перехватили сообщения, они точно решили бы, что началась война, и последствия могли быть катастрофическими.

Результат был плачевным. Руководству США вообще пришлось пересмотреть свою стратегическую концепцию, которую попросту признали безответственной. Как и сейчас, тогда американцы полагали, что ограниченный ядерный удар вразумит русских, и они сядут на стол переговоров, но это не так.

Игра показала, что Советский Союз воспримет даже маломощный ядерный удар как нападение на нацию, несущее угрозу государственности. Ответ однозначный – массированный ядерный удар по США. Пентагон ответил тем же. После первых же ударов было "уничтожено" полмиллиарда человек, затем миллионы погибли бы от радиации и голода. НАТО прекратило бы свое существование. Большая часть Северного полушария стала бы непригодной для жизни в течение десятилетий.

После этого США начали замену ядерных бомб и ракет, резко увеличив их смертоносность. В Пентагоне поняли, что ядерная война точно не обернется легкой победой, а затем пришли к выводу, что человечеству вообще будет трудно ее пережить.

После этого Рейган сказал, что ядерная война не может быть выиграна, поэтому она никогда не должна начаться. К несчастью, эти уроки забываются, и сегодня США ведут опасную игру, разрабатывая тактические ядерные боеприпасы, которые якобы не приведут в большой войне.