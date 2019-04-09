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Россия поссорит Турцию с НАТО

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Эрдоган не передумал брать С-400

В зарубежных СМИ активно комментируют встречу президентов Турции и России, которая состоялась накануне в Кремле. Все ее подробности не раскрываются, однако западные издания уверяют, что одним из главных вопросов было обсуждение поставки С-400 и "ультиматума" США, которые ранее заморозили поставку F-35 Анкаре из-за российских ЗРК.

Как констатировал американский аналитик Джон Ситилидис в эфире CGTN America, Турция подыгрывает России, которая следует своей долгосрочной стратегии: рассорить США со своими союзниками по НАТО и уничтожить альянс как таковой. По его словам, любая страна, которая помогает в достижении этой цели, помогает Москве. И на сегодняшний день это Турция, которая крайне важная для США как союзник. Тем более, Россия пытается испортить отношения Вашингтона и Анкары. Судя по заявлениям Эрдогана, Турция не намерена отступать и приобретет С-400.

Фото: mil.ru

"Все решено. Те, кто предлагает нам передумать, нас не знает. Если мы подписали соглашение, оно будет выполнено. Это наше суверенное право", – цитирует президента Турции BFM.

Судя по всему, это в конечном итоге приведет к выходу Турции из НАТО и смене геополитического курса страны. По мнению Ситилидиса, Эрдоган вот уже как лет семь занимается тем, что отодвигает Турцию от США и Запада.

Александр ИЛЬИН
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